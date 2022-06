Tulio Gómez sobre Juan Carlos Osorio: “No me toquen ese vals”

Pasados varios meses de la salida del técnico risaraldense del América de Cali, el máximo accionista quiere dejar en el pasado ese tema.

En junio de 2021, en América de Cali quisieron dar un paso hacia el futuro y decidieron buscar un técnico con todos los pergaminos para que se pusiera al frente del club, trayendo así a Juan Carlos Osorio, pero con una nómina que dejó mucho que desear. Al final, los resultados fueron nefastos y la relación entre los directivos con el ‘Míster’ acabó muy complicada.

Esta semana, al máximo accionista del club, Tulio Gómez, le volvieron a hablar sobre este técnico, a lo que dejó claro que la decisión de tenerlo en la institución fue uno de los mayores desaciertos de su gestión. “Uy no, no me toquen ese vals porqué me matan“, dijo cuando escuchó el nombre del DT, recordando la famosa canción de Julio Jaramillo.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, le preguntaron sobre la se había roto la relación con Osorio. “No para nada, nunca tuvimos un mal trato de parte de él hacia mí, no para nada. Es que uno puede estar en diferencia con la otra persona, pero respetar los conceptos, hay que respetar los pensamientos diferentes de los demás“.

Luego de 9 meses al frente de América, Juan Carlos Osorio terminó despidiéndose del club con uno de los peores rendimientos en la historia del equipo, con menos del 40% de efectividad. Además, estuvo aferrado a su puesto durante un buen tiempo, por lo que hubo que indemnizarlo para que al final decidiera aceptar su salida”.