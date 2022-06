“Eso lo sacó un baboso que odia al América”: Tulio Gómez sobre el embargo

El máximo accionista del América de Cali habló con claridad sobre el tema que causó polémica esta semana, de un posible fallo en contra del club que embargaría las acciones.

En las últimas horas, se replicó una información entregada por la prensa vallecaucana con relación a un supuesto fallo de un juez, que ordenaría el embargo de las acciones del América, por una demanda de la empresa Colboletos. Todo esto fue desmentido por el abogado de la institución y por Tulio Gómez, el dueño del club.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, el empresario arremetió contra el periodista que divulgó dicha noticia. “Lo de las acciones es falso. Eso lo sacó un baboso que odia a América, el mismo baboso que dijo que para qué traen a Guimarães, que Duván Vergara estaba lesionado, que es un borrachín. El hombre, en su odio, piensa con el deseo y sale con bobadas. Es el ‘lavaperritos’ de la empresa que demandó a América hace años“.

Explica que no puede haber un embargo a las acciones, porqué la marca América no tiene nada bajo su nombre. “Las acciones son de los accionistas, de Tulio Gómez y 500 más. El pleito que tiene esa empresa es con América, o sea que no tiene nada que ver. Lamentablemente, las redes sociales distorsionan todo. Es un pobre baboso“.

Finalmente, dio su versión de este litigio. “En la época de Oreste Sangiovanni, contrató a Colboletos para que le comercializara las boletas. Dice Sangiovanni, yo no estaba, que para un cuadrangular del ascenso Colboletos no lo fondeó para premios de los jugadores, no sé qué pasó, y que por eso América no pudo ascender. Entonces, Oreste se molestó y canceló en contrato con justa causa, según los abogados. Es un pleito de hace 8 ó 10 años. Lo que dice ese baboso, que embargaron las acciones, es falso. Las acciones son de los accionistas“.