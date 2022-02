La primer promesa: “Si América es campeón en junio, me quito la barba”

Alejandro Quintana, nuevo delantero del América de Cali, se atrevió a lanzar la primer promesa en caso de que se consiga la 16 a mitad de año.

América de Cali ha comenzado muy bien en este semestre. El equipo está prometiendo con resultados y buen rendimiento, el técnico Osorio está comprometido y llegaron jugadores rendidores que han dejado buena impresión en el hincha. Uno de los nuevos es Alejandro Quintana, quien estará debutando este viernes en la visita a Cortuluá en el Doce de Octubre.

+ ¿Osorio piensa en la Selección? Esto dijo su asistente técnico

El argentino, quien llegó procedente desde Atlético Bucaramanga, tiene en sus cualidades su porte físico con 1,92 de estatura, buen juego aéreo y capacidad de pivoteo. Eso en cuanto a lo futbolístico, pero algo que no deja de llamar la atención, es la frondosa barba que tiene, por lo que haciendo que hablen más de ello, hizo una promesa en relación a la misma.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, previo lo que será su primer partido con el cuadro rojo esta temporada, dijo en si el equipo consigue ganar la estrella de mitad de año, se va a afeitar. “Si América es campeón en junio me quito la barba“, comentó al periodista JJ Morales.

Hace algunos días, recién se confirmó su fichaje por América, Quintana habló con el diario El País de Cali, donde mencionó la razón de tenerla tan larga y si le dificulta en algo a la hora de jugar. “Cuando jugué en el fútbol de Marruecos comencé a usarla y me gustó el estilo. Yo mismo me la arreglo. Me la corto cada cierto tiempo para irla emparejando. A veces se complica jugar con ella dentro de la cancha. Por fortuna nunca un rival me ha agarrado de la barba. Lo único complicado es usar el tapabocas”.