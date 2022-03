Tulio Gómez habló sobre los trinos en contra de Osorio

El máximo accionista del América de Cali habló sobre los tweets que puso en su cuenta tras la última rueda de prensa de Osorio y así se justificó.

El pasado sábado, América sufrió una derrota muy dura en condición de local enfrentando a Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, por lo que muchos siguen esperando la salida de Juan Carlos Osorio. El técnico se justificó en rueda de prensa por los jugadores que tenía disponibles, por lo que de manera inmediata, Tulio Gómez citó una frase diciendo que “el mal trabajador culpa a la herramienta”.

+ América de Cali: tres jugadores más al departamento médico

Este lunes, el empresario habló con Antena 2 Cali, donde explicó el par de trinos que puso, supuestamente dedicados al míster, y dijo. “Yo en mi cuenta de twitter habló de política y religión, soy amante de las frases y pongo frases depende del estado de ánimo. El sábado puse eso porqué me nació“.

Sobre el rendimiento de la mano de Osorio, comentó. “Hemos fracasado, el rendimiento ha sido muy malo, ojalá que mejoremos, pero no nos ha dado resultado la forma de jugar. Tal vez necesita otro tipo de jugadores para la rotación y el bloque adelantado, pero con lo que tenemos, no. Hemos fracasado porqué tenemos dos eliminaciones de la Sudamericana, a los 8 pasados nos metió el Huila. No tenemos la mejor nómina, pero no para el puesto en el que estamos“.

Y añadió. “En un contragolpe, cualquiera nos mete gol. Ochoa Uribe ganó sus título cuidando la defensa, Once Caldas ganó la Libertadores a punta de defensa, pero a mí no me gusta donde usted mete 3 goles y le meten 4, eso a mí no me gusta. Nos encontramos y conversamos, tenemos un buen trato. Mauricio Romero y el Toro Zapata son los que están más cercanos al equipo“.