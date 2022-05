¿Se va Jorge Segura pero se queda Elvis Mosquera?

En América de Cali habrían tomado la decisión de prescindir del único central zurdo del equipo profesional, pero ya tendrían su reemplazo.

En los próximos días, se estarán tomando decisiones a la interna del América, donde se confirmaría la salida de algunos jugadores, a la par de que se oficializará el regreso de algunos nombres a la institución. Sin embargo, hay unos temas que no le terminan de cuadrar al hincha en cuanto a lo que pasará con ciertos casos.

Lo que se indica, es que Jorge Segura no continuaría en la institución por pedido específico del cuerpo técnico de Alexandre Guimarães, quien no le ve lugar en el equipo a pesar de que es el único defensor central de perfil izquierdo que hay en el plantel. El técnico tendría al que sería su reemplazo natural, aunque no es del agrado de la hinchada.

Se trata de Elvis Mosquera, que a pesar de que fue uno de los jugadores más irregulares de la temporada pasada, seguiría recibiendo oportunidades, ahora como defensor. En la zona del lateral izquierdo, su puesto está bien cubierto por Brayan Vera, Yáliston Martínez y el potencial regreso de Nicolás Giraldo, por lo que ahora estaría jugando en otra posición.

El presidente del club, Mauricio Romero, comentó que todavía no han tomado decisiones a nivel oficial, así que habrá que espera para ver qué se define con estos jugadores. Con el regreso de Kevin Andrade, se cubriría un poco más esa zona del campo, pero Mosquera cumpliría a cabalidad su contrato hasta diciembre.