Emerson Batalla podría volver al FPC, pero no al América

El jugador podría estar de regreso en la Liga BetPlay, pero según comentan desde Talleres, América de Cali no sería una opción.

Hace algunos días, se reportó que en Talleres de Córdoba tenían en consideración prestar a Emerson Batalla para que ganara minutos, siendo palabras de su presidente Andrés Fassi, quien también aseguró que el jugador no estaba cedido en su club, sino que la transferencia desde el América de Cali en febrero fue a través de la compra de sus derechos deportivos.

Por estas razones, ahora mismo están buscando un club para ubicar el tumaqueño de 20 años de cara al próximo semestre y en una nueva información entregada por el dirigente argentino, hay dos equipos del fútbol colombiano que han mostrado interés y podrían concretar una cesión para que el jugador se termine por consolidar.

Corticas y al pie Emerson Batalla ex @AmericadeCali, ahora en @CATalleresdecba será prestado por la T a un equipo para que sume minutos Según el Pte. de la T, Andrés Fassi, hay dos equipos 🇨🇴 interesados y con uno ya hubo charlas ¿En que equipo 🇨🇴 les gustaría verlo? pic.twitter.com/lki7YbrIUQ — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) May 26, 2022

Sin embargo, el equipo al que llegaría no puede ser el América de Cali, puesto que este club solamente tiene permitido inscribir jugadores que tengan contrato vigente, y si lo que dice Fassi es cierto, que Batalla no está a préstamo en Talleres, quiere decir que ya no pertenece al cuadro caleño y se sale de las posibilidades para ratificarlo ante la Dimayor.

El presidente de América, Mauricio Romero, ha asegurado que está cedido hasta diciembre y que Talleres hará uso de la opción de compra, por lo que hay versiones contrariadas entre los dirigentes. Resta esperar para ver cómo terminan las cosas con Batalla, pero de momento hay chances de que vuelva a su país natal tras pasar unos meses por fuera.