“Salí corriendo por toda la casa”: Jodier Micolta sobre su llegada al primer equipo

El extremo que debutó en el primer equipo bajo el mando de Juan Carlos Osorio este semestre, habló sobre lo que fue su llegada al plantel profesional.

Este semestre, América de Cali presentó a varios jugadores surgidos de las categorías de formación a que se presentaran con el técnico Juan Carlos Osorio. Uno de ellos hizo su debut profesional y en dos partidos ya hizo su primera asistencia y se ganó el cariño de la hinchada. Se trata de Jodier Micolta, un extremo de 19 años que sorprendió con su habilidad.

En diálogo con Antena 2 Cali, el juvenil habló sobre esta primera experiencia. “Excelente, contento, motivado y con ganas de jugar más en el equipo profesional y muy feliz por la oportunidad de jugar en América. El año pasado me hicieron un seguimiento y estuve con la esperanza de que me iban a llamar y el 3 de enero recibí la llamada del director deportivo que me iba a presentar con el equipo y desde ahí empecé a hacer pretemporada con ellos“.

Sobre su reacción al momento de recibir la llamada del ‘Toro’ Zapata, el canterano dijo que. “Cuando me llamaron me puse muy contento, recuerdo que corrí por toda la casa de la felicidad. Mis hermanos casi se enloquecen de la felicidad, me animaron y me dijeron que siga por el camino que voy“.

Su proceso en la cantera. “Estoy desde hace 4 años en América, soy de El Charco, Nariño. A Cali llegué con la intención de estudiar y pues mi hermana me animó a que entrara a un club de fútbol, solamente me interesaba estudiar, me presenté a una escuela de fútbol pero no quise seguir entrenando, luego fui a otra que se llama Estrellas del Futuro y después de 4 semanas me mandaron a probarme en América“.