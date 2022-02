Rafael Carrascal: preocupado por América y razón sobre su futuro

Luego de pasar varios meses por fuera del equipo caleño, asegura que no ha dejado de estar pendiente, más allá de tener contrato vigente.

En 2019 y 2020, América de Cali logró coronarse bicampeón del fútbol colombiano y uno de los jugadores más importantes fue el volante Rafael Carrascal, fundamental en el primer título con Guimarães y siendo el revulsivo desde el banco en el segundo con Cruz Real. Luego de 2 años, pidió irse al fútbol del exterior, por lo que se encuentra a préstamo en Cerro Porteño de Paraguay.

Hay una opción de compra disponible, la cual no ha sido ejecutada, por lo que en caso de que llegue al final del año de contrato, que será hasta el 30 de junio, el volante sucreño tendrá que regresar al América, pues antes de irse firmó su extensión contractual hasta diciembre de 2023 con el cuadro caleño, para asegurar su ficha.

Por otro lado, el mismo Carrascal habló esta semana con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, donde asegura que lo más probable es que quede en el ‘Ciclón’ para el próximo semestre. “Hasta ahora tengo contrato con América, ya me han notificado de parte de Cerro que van a hacer uso de la opción, pero hasta que no se haga no hay nada concreto“.

Además, explicó que le genera preocupación lo que está pasando en la actualidad del América. “Cada vez que tengo la oportunidad veo los partidos de mis excompañeros, duele la situación de mi equipo, pero hay muchas cosas que se manejan al interior del equipo que uno nunca sabe, espero que le den vuelta a todo esto“.