Rafael Carrascal pide un puesto en la Selección Colombia

El volante es la sensación en el fútbol paraguayo y envió un mensaje al cuerpo técnico de la Selección, buscando la oportunidad de llegar.

No hay que ver muchos partidos del fútbol paraguayo para enterarse del buen presente del volante Rafael Carrascal, pues fecha tras fecha es elegido como la figura del equipo y los hinchas de Cerro Porteño le muestran su cariño a través de las redes sociales. Ya fue campeón y está cumpliendo su objetivo de ser importante en el fútbol internacional.

Ahora, lo que quiere para su carrera es poder llegar a la Selección Colombia, ofreciéndose como una alternativa. “Veo todos los partidos de la Selección y estos que pasaron me dolieron mucho, no digo que sea la solución, trabajo todos los días para que algún día me llamen, para que me den esa oportunidad y poder aprovecharla“.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, dijo que entiende la competencia que tiene en esa zona del campo. “En mi puesto hay jugadores de gran nivel en las grandes ligas, pero me siento capaz de pelear un puesto con ellos sanamente, espero que algún día me den esa oportunidad porque la estoy esperando desde hace mucho tiempo“.

Sobre su presente en el fútbol guaraní, comentó. “Se viene haciendo un trabajo desde el semestre pasado con el equipo, la confianza que me ha dado el profe, los compañeros, me ha llevado a tener el gran nivel de hoy en día, espero seguir así para poder cumplir todos los objetivos que nos hemos trazado“.