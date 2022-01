Por qué América no contrató a Juan Fernando Caicedo

Resulta que tocaba arreglar un dinero importante con el Deportes Tolima, con el que tiene contrato vigente. Luego, el asunto salarial. Es de un costo elevado y así sea un jugador interesante, en el América de Cali prefieren abstenerse. En otras palabras, descartado.

Juan Fernando Caicedo es hincha del América y hasta hace una semana su nombre surgió como posibilidad de refuerzo. Se llegó a creer sobre un avance importante en la eventual vinculación, pero nada de eso prosperó.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, explicó que no fue posible contratar a Caicedo. “Me lo ofrecieron, pero no cuadraron por temas de costos”, dijo en una entrevista para el VBAR de Caracol Radio. América propuso una cifra, dijeron que no y luego lo volvieron a buscar.

El equipo quiere reforzarse y trabaja en ello, pero sobre una base que se ajuste al presupuesto. También que sea joven, con proyección. Jugadores con cierta edad, maduros, en estos momentos no es tan viable conseguirlos.

En cuanto a posiciones que se deben cubrir, el club quiere un volante ofensivo y un atacante, como prioridades en el mejoramiento de la plantilla. Todos los refuerzos se darán a conocer en forma oficial mediante las redes sociales del club.