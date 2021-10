Osorio, otra ausencia en rueda de prensa y la explicación de Pompilio a la derrota de América

América de Cali perdió la Superliga 2021 y tras el partido no habló Juan Carlos Osorio. Los que lo hicieron fueron Pompilio Páez y Adrián Ramos. Así explicaron el resultado que se dio en el Campín.

Nuevamente pasó. Cuando el hincha de América de Cali espera explicaciones del DT ante un resultado adverso, él eligió no hablar. Nuevamente el que lo hizo fue su asistente técnico. Él y el capitán salieron a la rueda de prensa en Bogotá para hablar de lo sucedido ante Santa Fe. Fue caída por 3-2 y título para el rival.

Pompilio Páez intentó explicar lo sucedido diciendo lo siguiente: “Tristes porque uno siempre en el fútbol quiere ganar. El fútbol es bueno pero ganando. América compite y fue un partido parecido al de ida. Realizamos un gran primer tiempo, pero no podemos mantener esa intensidad en el segundo. Permitimos la reacción del rival. Cometemos errores en defensa. Tuvimos para hacer el segundo gol y tener una ventaja importante, no pudimos concretar y en un saque de banda en el que estamos bien posicionados, armados, perdemos un tacle, no podemos evacuar la pelota, un rebote y nos convierten el empate”, empezó diciendo.

Y concluyó: “En el segundo nos faltó posesión de pelota, secuencias largas de pase. Al rival le dimos libertad. Cometemos un error en una salida y ya el partido se tornó con confianza para Santa Fe y estrés para nosotros. En conclusión: este es un equipo que compite pero todavía no tiene una regularidad durante los 90 minutos. No le pasan por encima, no cobra cuando tiene que cobrar y en defensa a veces comete errores individuales que se vuelven colectivos y le da muchas ventajas al rival”.

