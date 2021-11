Michael Rangel: Mazatlán confirmó su salida y negociaciones con América

Después de varias semanas de rumores, las cosas han ido avanzando en relación al futuro del delantero santandereano.

La nueva experiencia de Michael Rangel en el fútbol internacional no salió del todo bien, pues el jugador dejó a Santa Fe a comienzos de este año cuando apenas había jugado 2 partidos para firmar con el Mazatlán de México. Duró un año en este club el cual no fue muy productivo, por lo que anunciaron que no continuará en el equipo.

Este domingo, a través de los medios oficiales del club, se oficializó que Rangel es uno de los jugadores que no continuará de cara a la temporada 2022. Con esto, considerando que Junior de Barranquilla no le renovará, pues es el equipo dueño de sus derechos deportivos hasta el 31 de diciembre, ya puede negociar con cualquier equipo.

Gracias por el profesionalismo mostrado como Cañoneros. Éxito en lo que venga. Más Información: https://t.co/4rTaZSOSTe#ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/br3qoCMwPu — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) November 29, 2021

Por otro lado, sobre los rumores que lo vinculaban con el América de Cali, el presidente Mauricio Romero habló hace unos días con RCN Radio Cali y explicó la situación. “Nosotros no hemos tenido oficialmente una conversación puntual con Michael Rangel y tampoco una evaluación con el cuerpo técnico por el jugador“.

En su momento, Juan Carlos Osorio tuvo a Rangel en Atlético Nacional, en 2015, pero solamente le dio 2 partidos en todo el semestre que estuvo con el equipo, por lo que sería un gran impedimento. Se ha comentado que el equipo que lleva la ventaja para quedarse con el delantero es Deportes Tolima, pero habrá que esperar para ver cómo avanzan las cosas.