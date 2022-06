Mauricio Romero sobre Graterol: “Él quiere irse al exterior”

El presidente del América de Cali habló sobre la situación del portero y aseguró que se ha complicado el tema de su renovación de contrato.

Joel Graterol ha dejado clara su postura con relación a su futuro y es que quiere dar el salto hacia una liga más importante. El portero tiene contrato vigente con América hasta diciembre de este 2022, por lo que hay dos opciones si no se llega a un acuerdo para renovar: se va ahora mismo vendido por un precio bajo, o se va gratis al finalizar el año.

Hace algunos días, Tulio Gómez había comentado que ya estaba renovado, pero el tema fue desmentido por el jugador y por el presidente ejecutivo, Mauricio Romero. Esta semana ambos hablaron, dejando claro que no hay acuerdo y que la prioridad de Graterol es poder emigrar a un fútbol más competitivo, por lo que se hace difícil retenerlo.

En atención a medios en la sede de Cascajal, Romero dio la razón principal que ha frenado las negociaciones. “Estamos en eso, yo he venido en conversaciones con sus agentes, el tema no es fácil sobre todo porque Graterol tiene un sueño que es ir al fútbol del exterior. Yo creo que la cosa va bien“.

Dejó claro que no hay diferencias entre las partes. “Es una una posición de él, no es una diferencia económica con América, no es un tema que él no quiera al club, de hecho está muy agradecido porqué sabe la vitrina que ha sido, pero a veces los jugadores tienen ese plan, él siente que está en un buen momento, haremos todo lo posible para retenerlo y precisamente estamos en esos acercamientos“.