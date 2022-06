Déinner Quiñones aclaró lo que pasó con Guimarães en Nacional

Luego de la polémica que se levantó por las declaraciones del jugador en el pasado, se volvió a tocar el tema y el ’10’ del América dio claridad al respecto.

Hace algunas semanas, cuando se confirmó el regreso de Alexandre Guimarães al América de Cali, en redes sociales comenzaron a recordar unas palabras dichas por el jugador Déinner Quiñones en junio de 2021, cuando aseguró que tuvo que salir de Atlético Nacional por “muchos problemas” que tenía con el DT brasileño.

+ Kevin Andrade motivado en su regreso al América de Cali

Hubo un reencuentro en el cuadro escarlata, pero Quiñones no pudo jugar al mando de este nuevo cuerpo técnico por una lesión que lo sacó de competencia todo el semestre. Ahora está 100% recuperado y espera ser una pieza clave para lo que será la Liga BetPlay II, pero antes de eso, habló sobre su relación con el técnico y lo que pasó en su momento.

“Con él (Guimaraes) no pasó nada en particular, simplemente no tuve mucha continuidad. Acá tengo un presente muy bueno. Obviamente hablamos y ya todo está bien. Estamos trabajando para un mismo objetivo“, comentó el volante en una atención a medios en la sede de Cascajal.

Sobre su rol en el equipo, comentó que quiere quedarse con la titular, considerando que ya estaría toda la nómina disponible. “He venido trabajando para ganarme el puesto. Con el equipo completo todas las posiciones tendrán su competencia. El que mejor esté es el que va a jugar y espero ser el indicado para eso”.