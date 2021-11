Marino Hinestroza y su emotiva despedida de Palmeiras

El juvenil colombiano terminó su vínculo contractual con Palmeiras de Brasil y estará de regreso en el club dueño de sus derechos, América de Cali.

Desde hace varias semanas, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, confirmó de manera oficial que el jugador Marino Hinestroza regresará al equipo luego de pasar dos años a préstamo en el fútbol de Brasil y será tenido en cuenta para la temporada 2022. El jugador llegará a integrarse de manera inmediata a trabajos con el equipo escarlata.

Hinestroza tuvo un gran rendimiento con el equipo B de Palmeiras en el tiempo que pasó allí, por lo que era de esperarse que hicieran uso de su opción de compra. Sin embargo, las directivas decidieron no apostar por él considerando que tiene mucha competencia en el primer equipo y se verá obligado a regresar a Colombia. Dejó un emotivo mensaje como despedida.

“Solo pasaba por aquí para despedirme de ustedes. Solo tengo palabras de gratitud por todo lo que ustedes hicieron por mí en estos dos años, me despido de los compañeros y el cuerpo técnico por el respeto que me mostraron desde que llegue aquí y me ayudaron dentro y fuera de la cancha. Agradezco a las directivas porqué me ayudaron a cumplir un sueño de mi carrera, vestir esta gran camiseta del equipo más ganador de Brasil.

Solo tengo palabras de agradecimiento, a mis compañeros les deseo muchos éxitos en los próximos torneos y que sigan dándole alegrías a la hinchada. Me despido de todos los palmeirenses, quedo muy agradecido por todo el cariño que me dieron estos dos años“, compartió el futbolista de 20 años a través de su cuenta de instagram.