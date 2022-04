Luis Paz: “El balance a nivel fútbol no es lo que queríamos”

Uno de los capitanes del América de Cali se refirió a la situación del equipo bajo el mando de Alexandre Guimarães y mostró su frustración.

Este semestre, América ha tenido un nivel muy alejado a lo esperado, tanto a nivel colectivo, como de manera individual con algunos jugadores. Luis Paz, quien no está al máximo de su nivel, habló sobre lo que ha venido fallando a nivel de equipo, tanto antes, como con el nuevo cuerpo técnico.

En diálogo con Los Campeones FM, se refirió a las cosas que no han ayudado en el equipo. “En el fútbol como en cualquier empleo se presentan múltiples factores e infortunadamente no hemos contado en que todos esos factores se enruten por el mismo camino y no se han obtenido los resultados que hemos querido“.

Asimismo, se refirió a lo que representaría no hacerse presente en los 8 finales. “Tenemos claro lo que significa no llegar a clasificar, y eso obviamente a uno lo golpea mucho por que uno siempre quiere seguir creciendo y mejorar. Es triste por lo que uno quiere en lo profesional“.

Sobre la llegada de Guimarães. “El balance a nivel de fútbol no es el que queríamos, pero para poco tiempo el equipo ha asimilado bien la llegada del profe y su manera de trabajar. Esperemos que nos ayude a cambiar este momento y cosechar buenas presentaciones“.

En cuanto a las cuentas para clasificar. “Nosotros tenemos que sumar los 3 partidos que nos quedan, el semestre pasamos vivimos una situación que nadie esperaba, así que aún hay opción y además hay que sumar en el tema de reclasificación“.