Diego Novoa puso en duda su continuidad en América de Cali

El portero bogotano habló sobre lo que será su futuro y no dejó claro que quiera continuar en el cuadro escarlata para la próxima temporada.

Diego Novoa se sinceró totalmente y explicó que ha sentido el golpe de cambiar de cuerpo técnico, pues lo normal es que un cuerpo técnico se decida por un portero titular, no como lo hizo Osorio de rotar en esa posición. Ahora, espera poder conversar con el Alexandre Guimarães y los directivos para planificar su futuro, pensando en recuperar protagonismo.

+ América de Cali y más detalles sobre la próxima camiseta

Sobre su actualidad, comentó. “Yo estoy muy contento en Cali y en América, pero obviamente voy a querer jugar y tener minutos, pero vamos a ver, vamos a hablar con el técnico, ver cuál es el panorama, si yo tengo lugar dentro del proyecto y dentro de sus planes, pero hasta el día de hoy no he hablado con él, pero hay que esperar para ver cómo la situación“.

En diálogo con el ‘Super Combo del Deporte’, puso en duda su continuidad. “Tengo contrato hasta diciembre, soy dueño de mis derechos, salí libre de La Equidad y tengo potestad sobre mis decisiones porqué tampoco tengo representante. Al día de hoy no he recibido ofertas, mi cabeza está 100% acá, quiero mantenerme con el profesionalismo y la entrega con la que he llevado toda mi carrera“.

Sobre si cumplir su contrato hasta diciembre o marcharse a mitad de año, comentó. “Eso depende mucho de lo que hable con ellos. Yo no soy un portero de proyecto ni alguien joven, yo soy alguien que va querer jugar siempre y si inicialmente en la idea del proyecto no voy a tener protagonismo o si no voy a tener la posibilidad de jugar, obviamente la decisión es otra“.