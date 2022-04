Las ofertas que ya tiene Juan Carlos Osorio

Ya que dejó de ser el DT de América de Cali, Juan Carlos Osorio habló abiertamente de lo que vendría en su carrera. ¡Ofertas que dijo tener en secreto hace más de 7 días!

Así lo reveló en la primera entrevista que dio tras la desvinculación del cuadro escarlata. El entrenador habló para Deportes sin Tapujos (On Radio Cali). Dentro de lo que respondió estuvo la pregunta sobre su futuro. Ya quedó desvinculado del contrato que había firmado a mediados de 2021. Dice tener más posibilidades que hasta ahora había descartado por su compromiso con América.

Juan Carlos Osorio y la respuesta sobre su futuro

“Una selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar con mi familia a pensar y a debatir qué es lo mejor para mi carrera profesional (…). De hecho fue lo primero que me dijeron, que por favor lo mantuviera en secreto. Lo he mantenido en secreto hace 7 o 10 días”, fue lo primero que dijo. Él es un DT con una altísima consideración a nivel mundial. Y ahora que está libre, seguramente le surgirán más posibilidades.

“Lo he venido pensando porque primero estaba terminar mi contrato laborar y segundo el pensarlo bien y planificarlo. Es fuera de Suramérica”, agregó Juan Carlos Osorio en su respuesta. Las posibilidades para él vuelven a surgir en el exterior. Es un DT que ya trabajó en Manchester City. Además dirigió a Chicago Fire y New York Red Bulls en la MLS. A Puebla y la selección de México en dicho país. También a la de Paraguay; y a Sao Paulo FC en Brasil.