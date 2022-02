“Las diferencias entre directivos y cuerpo técnico no nos afectan”

Los jugadores del América de Cali hablaron sobre la situación que se vive a la interna del club y explicaron que eso no tendrá implicación en su trabajo.

En los últimos días, el ambiente a la interna del América ha estado muy complicado, pues en medios de comunicación y ruedas de prensa, entre los directivos del club y el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio se han estado lanzando pullas entre sí, por lo que hay preocupación de que pueda afectar a los jugadores, aunque dos de ellos lo negaron.

Inicialmente, Luis Sánchez habló con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, donde explicó que ellos están bien con el cuerpo técnico. “No va en nosotros, eso es una relación aparte del míster y don Tulio, el míster nunca lleva eso a la cancha, nunca nos transmite eso en los entrenamientos, por eso eso nunca nos afecta en nada“.

Por otro lado, el que lo habló fue uno de los capitanes del equipo, Luis Alejandro Paz, quien lo explicó en una rueda de prensa de este viernes, previo al juego ante Once Caldas. “Los jugadores tratamos de dedicarnos a lo que nos compete en el día a día, en entrenar y mejorar. De resto, lo que pasa afuera tratamos de no entrar en temas que no nos competen“.

En la misma rueda de prensa, el técnico aprovechó para explicar la situación, donde dejó claro que existen esas diferencias con los directivos, pero que también hay un diálogo interno y que ya ofreció excusas.