La razón por la que Dayro no llegará a América. ¿Qué dijo Osorio?

Ya está decidido y la determinación en América de Cali se tomó por la respuesta del DT Juan Carlos Osorio, según lo informó Tulio Gómez.

Así lo dijo en entrevista en el canal de YouTube del periodista Carlos Arturo Arango. La consulta fue directa respecto a un Dayro Moreno al que él siempre ha querido tener en el plantel del cuadro escarlata. En esta ocasión podía pensarse en él tras su salida de Oriente Petrolero en el fútbol boliviano. Hubo consulta al DT y una respuesta por la que se decidió no contratarlo.

Tulio Gómez y la decisión con Dayro Moreno en América de Cali

“Hablé con Osorio porque a mí Dayro me gusta, es un gran jugador. Hoy es un hombre serio, que ya se arrepintió de sus pecados, pero Osorio me dijo que ya tenemos Adrián Ramos, a Alejandro Quintana y a Daniel Mosquera. Tenemos 3 delanteros. ¿En dónde vamos a poner a Dayro? A él lo quiero mucho porque fuimos campeones en Once Caldas pero no tenemos dónde ponerlo”, empezó informando el directivo de América de Cali.

La respuesta hace referencia a los 3 atacantes por los que se la va a jugar Juan Carlos Osorio en los nuevos retos con el equipo. Está el ídolo y referente, Adrián Ramos. A él se sumaron las llegadas del argentino Alejandro Quintana que llega procedente de Atlético Bucaramanga, y Daniel Mosquera, que arribó tras la experiencia en el fútbol venezolano.

Por ende la posición de Juan Carlos Osorio sobre la que siguió hablando Tulio Gómez: “Cuando usted tiene extremos los rota, los pone por las bandas. Pero estos son 9 y él dijo que Dayro no cabe ahí”. Entonces el periodista Petiso Arango le preguntó si no le daba miedo que pasara como sucedió con Rodallega y la respuesta del directivo fue: “Da miedo que nos pase como con Teo Gutiérrez (Osorio decidió que no lo ficharan, fue a Deportivo Cali y terminó siendo campeón), pero son riesgos que hay que correr y si Osorio me dice que no lo necesita, no lo traigo”.

A manera de conclusión sobre el tema, Tulio Gómez dijo: “Los jugadores que hemos seleccionado han sido bien analizados y hasta el momento a Osorio le han gustado todos. Solo nos rechazó un jugador que a final de cuentas se cayó. Él está contento con los refuerzos que trajimos”.

