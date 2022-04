Julián Téllez: “La defensa de América es terrorífica”

El exdelantero de América de Cali habló sobre la actualidad del equipo y responsabilizó al nivel de los defensores del cuadro escarlata.

El ‘Matador’ Téllez tuvo una corta carrera a nivel profesional, pero sin dudas el lugar donde mostró su mejor versión fue en el América de Cali, donde tuvo un par de ciclos en los que llegó a jugar 148 partidos marcando 53 goles. Hoy, desde el retiro, sigue analizando la actualidad del cuadro rojo y se mostró preocupado por los malos resultados de los últimos meses.

Actualmente es panelista del programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, donde le consultaron sobre los problemas del equipo, a lo que comentó. “No se puede fiar en la defensa del América; cuando no hacen un penal, se hace echar y sino, la pifian porqué no se saben perfilas. Desafortunadamente hoy Guimarães tiene que probar con laterales, juveniles y el fútbol está cobrando“.

Explicó que fue un error tremendo por parte de las directivas que el equipo no tenga centrales hoy en día. “Un equipo profesional no se puede permitir eso, ni el Huila que es el último de la B. Cuando usted arranca la temporada, usted mínimo debe tener 4 centrales y América tiene 1 y le toca improvisar el otro con cualquier jugador… y es lo que hay“.

Para el próximo partido ante Jaguares de Córdoba, el equipo viajará como dice Téllez, con un solo central que es Jorge Segura, puesto que Marlon Torres, John García y Brayan Medina no están disponibles por temas de salud. Habrá que ver con qué jugador acompañará el DT al defensor zarzaleño que tampoco es el de mejor rendimiento en el plantel.