Juan David Pérez: “Quiero cambiar la imagen que dejé aquí”

El delantero del América de Cali habló tras su regreso a la institución, recordando lo complicado que estuvo en 2020 y lo que se vendrá para él.

Este semestre, América pudo recuperar a los jugadores que tenía a préstamo en otros clubes, producto de que el equipo no puede hacer nuevas contrataciones. Por esta razón, Juan David Pérez está de regreso en la institución, quien en su primera etapa no la pasó muy bien, pero mostró su capacidad en Once Caldas el último año.

En diálogo con Max Martínez, dijo. “La verdad muy motivado, contento nuevamente de contar con la oportunidad de estar en este equipo, una gran institución. Para mí es una revancha, cambiar esa imagen que dejé cuando salí de aquí, espero este semestre me vaya de la mejor manera, poder hacer las cosas bien y tener este equipo peleando en los primeros lugares que es donde merece estar“.

Sobre lo que se ha encontrado, comentó. “El grupo es una calidad. El profesor me habló desde el momento en el que se enteró que podría regresar me dijo que quería contar conmigo, yo le dije que también quería volver a compartir con él, lastimosamente cuando estuve aquí la pandemia nos cambió las cosas, pero como dije, esto es una revancha para mí“.

Explicó que no se llevó bien con Juan Cruz Real. “En la pandemia pues llegó un nuevo técnico, que me ponía en una posición que no era la mía, yo siempre he jugado de extremo y él me ponía de ‘9’, no me sentía muy cómodo, pero bueno, el fútbol es de oportunidades y esperemos poder aprovecharlas de la mejor manera“.

Su trabajo en el primer ciclo con Guimarães. “Cuando yo estaba en Millonarios, el profe me trae como reemplazo de Duván (Vergara), que era muy probable que se fuera como pasó después y pues mientras estuve en el equipo ese era el cambio, él salía y entraba yo. Ahí me sentía muy bien, estaba muy contento, pasó todo esto, pero aquí estoy de nuevo con el profe“.