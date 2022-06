Joel Graterol puso en duda su renovación: “Tengo sueños y objetivos”

El portero del América de Cali tiene contrato hasta diciembre de este año y ha dejado entrever que está pensando en nuevos rumbos.

Desde hace varios días, uno de los temas más importantes a tratar en el América de Cali ha sido la renovación de contrato de Joel Graterol, puesto que el portero venezolano tiene vigencia contractual hasta diciembre de este año y a partir del próximo 30 de junio podría negociar como agente libre. Ya hay ofertas y el portero habló sobre ello.

De su renovación, comentó. “Esas son cosas que se están llevando, el América sabe que cuando yo llegué aquí yo tenía objetivos claros de salir hacia un mejor fútbol. Este es un equipo grande que te potencia como a mí me ha potenciado, te hace crecer como a mí me ha hecho crecer y lo he aprovechado muy bien. Estoy agradecido con esta institución y uno dice mientras esté porqué es hoy es el presente“.

En atención a medios en la sede de Cascajal, comentó que está concentrado en su trabajo mientras esté en el club. “Tengo contrato hasta diciembre de este año, es el mismo contrato que tengo desde que llegué y siempre hablo del presente porqué América es donde estoy hoy, entonces si estoy aquí voy a dar mi 100%“.

Por último, puso en duda su continuidad. “Son cosas que estamos trabajando, pero también tengo sueños y objetivos, entonces estamos mirando porqué ha sido un contrato muy bueno, he disfrutado mis años aquí y todavía lo tengo, es hasta diciembre de este año. Si hay algo se van a enterar cuando salgan noticias, pero yo solo puedo responder a nivel deportivo“.