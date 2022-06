Juan David Pérez: “Estoy en deuda con América”

El delantero cordobés habló tras su regreso a la ciudad de Cali y se refirió a lo que espera lograr en esta nueva oportunidad.

Este semestre, América de Cali podrá contar nuevamente con Juan David Pérez, un jugador que estuvo en 2020 con el cuadro rojo, pero donde no logró mostrar su máximo nivel, por lo que luego de pasar un par de temporadas a préstamo en otros equipos, está de regreso en la institución en un momento complicado con relación al tema de fichajes.

Sobre su retorno al América, Pérez habló con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, explicando su situación contractual. “Yo tenía contrato con Once Caldas hasta final de año, pero el profe Guimarães habla conmigo y quería que yo regresara, que quería contar conmigo. América no puso ningún contratiempo cuando Once Caldas me necesitaba y ahora las cosas se dieron fácil“.

Le consultaron sobre los diálogos que ha tenido con el DT brasileño. “Él me dice que quiere contar conmigo, por temas que América no pueda contratar fuera de los que pertenece a la institución y el profe me dice que quería que yo volviera. Cuando salí de Millonarios, Guimarães fue una de las razones por las que llegué a América“.

Manifestó que quiere revancha por lo que fue su primer ciclo en el club. “Volver a América es algo que quise hacer y más que no se me dieron las cosas. Ahora quiero aprovechar, estoy en deuda y quiero cambiar esa imagen. Quedé en deuda por muchas razones, pandemia, llegó otro profe y no se me dieron las cosas como quería“.

Por último, se refirió a la buena campaña que venía haciendo en Once Caldas. “En Caldas se hicieron las cosas bien, se hizo un buen semestre y pude recuperar mi nivel, ahora en esta nueva oportunidad quiero hacerlo de esa manera. Espero poder recuperar el nivel de Millonarios, Medellín“.