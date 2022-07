Joel Graterol y su futuro: “Yo juego a un alto nivel; de las mejores ligas del mundo”

El portero venezolano se refirió al tema de su continuidad en el América de Cali, hablando sobre renovar contrato y la posibilidad de salir.

Luego de varias semanas de conversaciones entre América de Cali y el entorno de Joel Graterol, todavía no se ha definido nada en torno a la renovación de contrato del portero venezolano, puesto que tiene relación contractual hasta diciembre de este año y tiene ofertas del exterior, por lo que hay muchas dudas con relación a este tema.

+ América de Cali las opciones de estadio para el arranque de la Liga

En diálogo con Caracol Radio, el guardameta comentó que mientras esté en el club, lo hará con el mismo gusto de siempre, dando su máximo nivel. “Todavía tengo contrato hasta diciembre y siempre cumplo a cabalidad. A mí me encanta ganar y mientras esté en América voy a darlo todo por ganar“.

Y añadió. “La renovación va bien, yo en América soy feliz, me ha ido muy bien, soy feliz, me encanta el equipo y he encontrado un rendimiento de juego que me sirve de provecho para crecer. Es difícil porque tengo sueños y los quiero cumplir, quiero jugar en los equipos donde he querido jugar, son escalones que uno va subiendo paso a paso y América me ha preparado para estar a un nivel mayor“.

Explica que a pesar de la grandeza de América, siente que su nivel es para competir en la grandes ligas del mundo. “América es un equipo grande, histórico, tiene un alto nivel, pero yo juego a un alto nivel. Al nivel que me refiero es a las mejores ligas del mundo, en Europa, que hay muchos equipos de élite y por algo allá están los mejores torneos del mundo“.