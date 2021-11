Guimarães: quiso llevarse jugadores a Nacional y dudas sobre Carlos Sierra

El técnico habló sobre sus dos procesos y se refirió a los jugadores que tuvo en el América de Cali, haciendo especial énfasis en Carlos Sierra.

Alexandre Guimarães es uno de los pocos técnicos extranjeros que ha tenido la posibilidad de dirigir a dos de los equipos más importantes de Colombia, América de Cali y Atlético Nacional. Campeón con el primero y aunque fue líder del todos contra todos, sus resultados en el segundo no fueron los esperados. Luego de algunos meses, habló sobre ello.

+ Alexandre Guimarães y sus coqueteos con el América de Cali

En diálogo con RCN Radio Cali, el estratega fue consultado sobre si en su momento consideró fichar a los jugadores que tuvo en América para Nacional. “Sí hubo varios, pero lo que pasa es que sabíamos los impedimentos económicos que se podían dar y optamos por otras posibilidades, pero siempre he tenido cariño y respeto con jugadores que tuvimos ahí y que fueron la base del equipo bicampeón.”

Además, habló sobre Carlos Sierra, quien tuvo su mejor momento bajo su mando, pero no ha vuelto a ser protagonista. “La verdad es que sí me ha extrañado que después de que nosotros lo tuvimos Carlos Sierra no haya podido tener la continuidad que merece. En la función que nosotros lo teníamos era un jugadorazo, de área a área, defendía, atacaba, buen juego aéreo en las dos áreas y que fue fundamental en nuestro medio campo“.