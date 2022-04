Fontana: la “primera parte muy mala” y el aspecto en el que “no tienen mucho que hacer”

Todavía sin la posibilidad de contar con Alexandre Guimaraes, fue su asistente, Juliano Fontana, el que habló en rueda de prensa. Fue muy sincero.

América de Cali perdió el clásico en el Atanasio Girardot. Recibió un par de goles antes de la media hora y por eso la declaración sobre el bajo desempeño del equipo en esos primeros 45 minutos. Lo otro que aceptó fue el difícil trabajo que se tendrá en la zona defensiva, ya que en el plantel americano hay 4 zagueros zurdos. Ante Atlético Nacional jugó Elvis Mosquera en esa posición y no fue bueno el resultado.

Las respuestas de Juliano Fontana en rueda de prensa

-“Nosotros tenemos 3 entrenamientos y con el planteamiento que hicimos, no quisimos cambiar muchas cosas porque se venía de una gran victoria contra Millonarios. Intentamos colocar a Micolta y Mena para dar profundidad. Hicimos una primera parte muy mala, pero en la segunda quisimos poblar la mitad de la cancha para emparejar las cosas. Lo conseguimos”.

-“El empeño de los jugadores fue fantástico. La segunda etapa fue más pareja. Ahora a trabajar y organizar las cosas para el próximo clásico. Tenemos un grupo bueno, con muchos lesionados, pero vamos a buscar las cosas con calma, sin colocar presión sobre los jugadores porque estamos hacer las cosas con tranquilidad para alcanzar los objetivos”.

-Elvis Mosquera jugando de central por derecha. “Es muy difícil ver un central zurdo jugando en la derecha. Nosotros miramos el partido contra Millonarios. Jugaron un gran partido, ganaron los 3 puntos y el profe Guimaraes no quiso cambiar muchas cosas para dar continuidad. Obviamente que vamos a analizar muchas cosas, pero desde ya les adelanto que hoy nosotros en condiciones para jugar tenemos 4 centrales y los 4 son zurdos. No tenemos mucho que hacer en ese aspecto”.

-“Sabemos de las cualidades de Juan Camilo Portilla. Es box to box. El profe quiso manejar al equipo que venció a Millonarios para no cambiar las cosas sin estar ahí. Él llegó ayer, así que prácticamente no miró a los jugadores. Él es una persona muy coherente en sus decisiones, no hace nada fuera de la línea. Vamos a tener una semana entera de trabajo para mirar lo que nosotros podemos hacer para sacar los 3 puntos contra Deportivo Cali”.