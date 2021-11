Fabián Vargas y su total desacuerdo con Juan Carlos Osorio

El exvolante bogotano habló sobre el proceso del América de Cali bajo el mando de este DT y no comparte muchas de las cosas planteadas.

América de Cali no logra dar resultados con Juan Carlos Osorio y quedan 3 partidos por delante para que el técnico le dé vuelta a la situación. Sin embargo, a lo largo del semestre no ha podido llegar a demostrar y sus decisiones están dando de qué hablar, pues además de la rotación, también se suma el tema de los cambios a los jugadores con tarjetas amarillas.

+ ¿Juan David Pérez de regreso al América de Cali?

Sobre esa situación, Fabián Vargas, ídolo del cuadro americano, mostró total desacuerdo con las cosas planteadas por el DT. “Yo no comprendo la rotación, no la comparto, Juan Carlos habla de darle participación a todos pero uno trabaja duro y más fuerte para ser titular y eso genera competencia y no genera que se relajen los jugadores“.

Así habló en diálogo con Zona Libre de Humo. “Siento que Juan Carlos debe aflojar un poco con la idea, siento jugadores que no están llenos de confianza, si me sacan amarilla soy cambio fijo. Todavía no logro entender, te lo digo como jugador, como un jugador que tenga una amarilla deba salir, le quitas confianza al jugador“.

Asimismo, resaltó que también hay culpa sobre algunos jugadores que no están para jugar en este club. “La camiseta de América pesa muchísimo, genera mucha presión, desde muy chico me acostumbre a eso. Hay muchos jugadores que son figuras en otros equipos y llegan al América y sienten la presión de las tribunas y le empiezan a temblar las piernas“.