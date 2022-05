En América de Cali hablaron sobre la llegada de Le Coq Sportif

La marca francesa tiene altas opciones de llegar al cuadro escarlata a partir del próximo semestre y desde el club dieron más detalles.

A partir del próximo 30 de junio, el contrato entre América de Cali y Umbro llegará a su fin, luego de pasar más de 3 años juntos, se ha decidido que no habrá renovación y desde ya se negocia con otras marcas que pueden vestir al equipo. Esta semana, se ha venido hablando de que ya estaría todo listo con Le Coq Sportif, que actualmente viste al Deportivo Cali.

Sin embargo, el presidente del cuadro escarlata, Mauricio Romero, explicó que todavía no hay nada cerrado y que hay varios puntos que siguen sin resolverse. En diálogo con el periodista Max Martínez habló sobre el avance de estas negociaciones y lo que están buscando de cara a las próximas temporadas.

“Ayer se filtró una noticia, no sé de donde ni cómo, pero la verdad es que estamos en un proceso de negociación y estamos relativamente cerca. Es una marca que me gusta, pero este negocio tiene muchas aristas porque son muchas cosas que se tienen que alinear antes de tomar una decisión. Estamos a contrarreloj porque en mes y medio comienza el segundo semestre, pero esta es una marca que me gusta y esperamos poder cerrar con ellos“.

Por otro lado, explica que no descartan seguir con Umbro, pero se tendrían que cambiar muchas condiciones. “Se tendría que pensar en hacer un cambio en ese modelo, pero en ese proceso encontramos muchas trabas entre Umbro y América. Estamos en posiciones distantes y eso impediría que lleguemos a un acuerdo“.

¿Qué porcentaje de acuerdo con Le Coq? “No puedo decir porcentajes porqué estamos todavía buscando resolver varios puntos y hasta no hacerlo no podemos tomar una decisión. Esperamos que entre esta y la otra semana ya esté todo listo. Buscamos un contrato a largo plazo porqué necesitamos tener esa posibilidad de tener una marca importante y que el modelo de negocio fructifique“.