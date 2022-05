¿Emerson Batalla? Desde América respondieron sobre si podría regresar

Otro de los jugadores que América tiene cedidos es Emerson Batalla, quien salió del equipo rumbo a Argentina cuando pasaba su mejor momento.

No todos los jugadores juveniles pueden empezar a brillar desde el día de su debut. Algunos, sino la mayoría, hay que tenerles paciencia hasta que puedan consolidarse a nivel profesional. Uno de los casos fue el de Emerson Batalla, quien sufrió mucho en sus primeros meses jugando con América de Cali, pero con el pasar del tiempo se convirtió en el jugador más desequilibrante del equipo.

Sin embargo, desde las directivas no dejaron pasar su buen momento y lo enviaron a préstamo al fútbol argentino, donde no le ha ido muy bien en sus primeros partidos. Ahora, que América no puede contratar, pero puede contar con sus jugadores cedidos en otros clubes, le preguntaron al presidente Mauricio Romero sobre si se podría dar su regreso de forma anticipada.

En diálogo con América en La Red, comentó. “Lo de Batalla lo vemos lejano porqué él, dentro del plan que tenía Talleres, era que tuviera como un periodo de adaptación y que en estos primeros seis meses no iba a tener muchos minutos. Sobre eso yo creo que va a ser muy difícil, Talleres quiere contar con él y yo tampoco lo veo muy lógico, pero es un jugador de América y también lo vamos a explorar“.

Por otro lado, en Talleres ya están pensando en lo que sigue para ellos en el segundo semestre y según ha reportado la prensa cercana a este club, no tienen considerado dejar salir a Batalla, por lo que efectivamente contarán con él y el jugador va a buscar poder mantenerse en esta primera experiencia a nivel internacional.