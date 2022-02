Emerson Batalla: “Decían que todo lo malo de América era mi culpa”

El nuevo jugador de Talleres de Córdoba habló sobre su salida del América de Cali y lo que fue su experiencia en estas temporadas con el club.

Esta semana se oficializó la salida de Emerson Batalla del fútbol colombiano, quien con apenas 20 años tendrá su primera experiencia en el exterior jugando en Argentina. Sin embargo, apenas estaba comenzando a despuntar a nivel profesional y manifestó abiertamente que se quería quedar por lo menos seis meses más en el proyecto de Juan Carlos Osorio.

En diálogo con Zona Libre de Humo, el extremo habló sobre lo que fueron estas negociaciones, asegurando que su posición no fue tenida en cuenta. “Curiosamente no quería venir, quería seguir en el proceso del profesor, quería seguir ayudándolo como él me ayudó… no fue así, se dio esto y tocaba afrontarlo“, manifestó.

Por otro lado, se refirió a las críticas recibidas durante semestres anteriores. “Es curioso porqué a veces en lo planeado tenía un buen partido, pero perdíamos y la culpa era de Batalla, la hinchada siempre culpaba a Batalla. Me acuerdo tanto un partido contra Quindío, íbamos perdiendo, entré, tuve dos opciones claras, fui el más destacado y aún así me estaban criticando con todo, muy duro“.

Y añadió. “Yo decía, pero qué es lo que hay qué hacer. El profesor seguía confiando en mí, me seguía felicitando, pero el que sabe de fútbol, sabía que había un buen trabajo y que había hecho las cosas de la mejor manera, pero era muy difícil porqué se perdía era culpa mía, pasaba algo y era culpa mía, pero pude progresar y ahora a disfrutar de lo que se viene“.