“El título que tiene América y no Nacional es el de la B”: Iván Duque

El aún presidente de la república quiso rescatar algo positivo del equipo del cual es hincha confeso y usó este recurso para alardear sobre Nacional.

Esta semana, Iván Duque ha ofrecido una entrevista previo a lo que será la entrega de su mandato el próximo 7 de agosto al presidente electo, Gustavo Petro, por lo en una charla que tuvo con RCN Mundo, dio un balance de lo que fueron estos 4 años de gobierno y los resultados de su gestión, pero además, tuvo un espacio para referirse a temas más amenos como la música y el deporte.

En repetidas ocasiones, el mandatario ha dejado claro que es hincha del América de Cali, llegando a posar con la camiseta escarlata. Por esta razón, cuando hablaban de la salsa caleña, le consultaron por esta vía si ahora tendrá tiempo para ir al estadio Pascual Guerrero a apoyar a su equipo desde las tribunas, a lo que respondió de una manera muy curiosa.

“Total. El otro día le dije a Fernando Molina, porque me estaban hablando de Nacional que es un gran equipo y aquí (RCN) no se puede hablar mal de Nacional, pero el cuento al que voy es que le dije América tiene el único título que no tiene Nacional: la B“, comentó, desatando las risas en la mesa de trabajo con la que estaba charlando. Un dato que es cierto, pero que solo calma el mal recuerdo que tuvieron los hinchas americanos mientras el equipo deambulaba por la segunda división del fútbol colombiano.

Por otro lado, de manera jocosa, sacó pecho por los títulos que el cuadro vallecaucano consiguió bajo su mando, además del buen papel que también hizo el equipo femenino. “Pero América durante mis 4 años ganó 2 años y las mujeres están haciendo un fútbol espectacular“.

En video, el comentario de Iván Duque