¡El primer gol de Matías Pisano desde que salió de América!

Hace casi 2 años que Matías Pisano salió de América de Cali y recién ahora volvió a marcar. ¡Festejo Fortnite para Juguete en Argentina!

Su historia con el cuadro escarlata empezó muy bien. Dejó gratísimos recuerdos. Hizo parte de la consecución de la Estrella 14 y luego terminó yéndose en medio de una polémica. Demandó al club. Tuvo algunas declaraciones en medios de comunicación que no cayeron bien en la directiva y, casualmente, su carrera no pudo volver a estabilizarse. Ahora está de nuevo en el fútbol argentino. Volvió al gol, vistiendo la camiseta de Aldosivi en el triunfo sobre Godoy Cruz en Mendoza (0-2).

Matías Pisano tras salir de América de Cali

Cuando su contrato no fue renovado debió buscar nuevas alternativas. La primera que tuvo lo iba a llevar al fútbol de Emiratos Árabes para ser dirigido por Polilla Da Silva en Al Ittihad Kalba. Aunque estuvo allí e hizo la pretemporada, no se quedó. Se fue sin jugar partidos oficiales. Volvió a su país natal, ahora para jugar con Argentinos Juniors. Fueron 8 compromisos los que disputó. No anotó ni llegó a debutar en Libertadores. Así que rescindió y también se fue.

Así llegó al fútbol europeo. Matías Pisano pasó a ser jugador de Atromitos en Grecia. Jugó 4 partidos de Liga (65 minutos) y nada más. Otra oportunidad que duró poco. Entonces nuevamente volvió a Argentina. Ahora es jugador del Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata en el que es dirigido por Martín Palermo y tiene como compañero al colombiano Edwin Mosquera. Este lunes jugó visitando a Godoy Cruz y marcó el 0-2.

¡Festejo Fortnite para Juguete Pisano! El jugador de Aldosivi cerró la victoria sobre Godoy Cruz y metió bailecito en Mendoza. 👏👏#CopaDeLaLiga 🇦🇷 pic.twitter.com/EbMZ1tNtH4 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 22, 2022

El último gol de Matías Pisano con América de Cali

Fueron 6 los que anotó (5 en Liga y uno en Copa Libertadores). El del certamen internacional fue el último y uno muy recordado (marzo de 2020). Lo hizo en Chile tras pase de Michael Rangel para el triunfo de aquel América de Cali dirigido por Alexandre Guimaraes que le ganó a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo (1-2).