“El club emitirá un comunicado con la decisión”: Osorio

El técnico del América de Cali habló en rueda de prensa luego del resultado conseguido en el clásico ante Atlético Nacional.

Este domingo, América de Cali perdió nuevamente como local y fue una dura derrota ante Atlético Nacional, lo que provocó incluso que la hinchada presente en el escenario deportivo terminara invadiendo el terreno de juego. Se rumora mucho sobre la salida de Juan Carlos Osorio, pero en rueda de prensa dejó claro que no se han tomado decisiones.

En primer lugar, explicó que habrá un comunicado por parte del club. “Ofrecerle disculpas a la hinchada de América. Lastimosamente los resultados no se han dado, hemos mejorado en el juego pero nos falta mucho para ganar. Por ahora nos queda descansar en silencio. Seguramente mañana o a tardar el martes, el club emitirá un comunicado con la decisión que se haya tomado“.

Sobre lo que fue el partido, comentó. “Todas las preguntas van a buscar un culpable. Ya lo he dicho en otras ruedas de prensa, yo me hago responsable de los malos resultados, no culpable porque no nos hemos robado un peso, ni matado a nadie. Soy responsable y no me pienso refugiar en los jugadores“.

Por último, habló sobre el juego del equipo. “Somos el equipo que más jugadores sumamos en el último tercio y obviamente que dando un mal pase o tomando una mala decisión se crea un ataque directo. Yo me sostengo en que hemos mejorado, en realidad me hago responsable de sacar al equipo hasta los últimos 30 metros y ahí ya depende de la resolución de los jugadores“.

En video, la rueda de prensa de Osorio