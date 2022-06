Desde la MLS muestran interés en un jugador del América de Cali

El jugador apenas lleva un semestre en el cuadro escarlata y ya hay posibilidades que pueda dar el salto al fútbol internacional.

En América de Cali no están muy contentos con el mercado de fichajes que hicieron a comienzos del año, puesto que hubo varios jugadores con un rendimiento muy alejado a lo esperado. Sin embargo, no todo fue negativo y hay un jugador que incluso se ganó la posibilidad de ser comprado por el cuadro escarlata: el volante Juan Camilo Portilla.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial la compra del 50% de los derechos deportivos del caleño de 23 años, quien fue uno de los mejores del plantel hasta el momento de la lesión que lo sacó de competencia. Sin embargo, se pudo conocer que es posible que América haya comprado para vender, pues hay interés desde el exterior.

Según comentó el periodista de ‘Zona Libre de Humo’, Nelson Calceto, Portilla es buscando por un equipo de la MLS de Estados Unidos, reportando que hay interés por parte del presidente de Alianza Petrolera para que se haga el negocio, puesto que ellos serían los más beneficiados en caso de una venta con el 50% restante que tienen a su favor.

De momento, en América de Cali no estarían considerando vender a ningún jugador, puesto que este semestre no podrán hacer contrataciones y el jugador que salga no lo van a poder reemplazar. El máximo accionista del club, Tulio Gómez, aseguró que no saldrían de ningún jugador de la titular, por más interesante y buena que sea la oferta que llegue.