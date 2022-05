Carlos Valdés y la historia de cómo pasó de ser un descarte a capitán campeón

En 2008, cuando América de Cali ganó su estrella número 13, el defensor logró ganarse el lugar en el equipo de Diego Umaña, a pesar de que no lo iban a considerar.

En el segundo semestre de 2008, América lograba salir campeón del fútbol colombiano contra todo pronóstico, pues era un equipo que jugaba muy bien de la mano de Diego Edison Umaña, pero que pasaba por problemas muy complicados en lo económico. Uno de los que se vivió todo ese cuento fue Carlos Valdés, quien era uno de los indiscutidos en defensa, pero dejó saber que estuvo a punto de irse por decisión del cuerpo técnico.

En diálogo con ‘Gureso Calibre’, contó lo que fue so proceso en el equipo. “Diego Umaña cuando llega lo que hace es una reunión individual y a cada uno le pregunta por objetivos y luego a uno le dice cuáles son los planes que él tiene. Cuando habla conmigo me dice: ‘yo no voy a contar contigo, ya tengo mis centrales, claramente eres un patrimonio del club porqué tienes contrato y tienes una oportunidad de ir al Bucaramanga‘”.

A lo que su respuesta fue lo que cambió la perspectiva del DT. “Entonces le digo, ‘profe, yo vengo de estar dos años en Real Cartagena aguantando hambre lejos de mi familia, yo sé lo que es estar en esos equipos. Más bien déjeme yo entreno acá, no se sienta comprometido, yo sé que es mi trabajo, pero yo acá entreno’. En eso quedamos“.

Aunque no iba a ser tenido en cuenta, finalmente se terminó abriendo paso hasta convertirse en el capitán. “Ya después empieza mi historia en el América. Al principio me dejaba afuera, luego empezó a meterme a los entrenos, luego me ponía con el segundo equipo, ya luego le faltaba uno y me metió en el equipo titular, hasta que me convertí en el capitán del equipo“.