Carlos Sierra mostró su alegría por el regreso de Guimarães

El volante barranquillero se refirió a la llegada del nuevo cuerpo técnico del América de Cali y aseguró que está feliz con la decisión de los directivos.

En 2019, Carlos Sierra llegó a ser considerado como el volante del fútbol colombiano, mientras estuvo bajo el mando de Alexandre Guimarães. A pesar de que pasó varios meses con un bajón en su rendimiento, esta temporada ha ido recuperando su nivel, justo cuando el técnico brasileño está de regreso en el América de Cali.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, el jugador de 31 años no ocultó su alegría por poder trabajar nuevamente junto a este DT. “Me alegré mucho por la vuelta del profe Guima, es muy querido en esta institución y por la buena relación con los jugadores. Me ayudó mucho a potenciarme“.

Por otro lado, se refirió a lo que fue el proceso con Juan Carlos Osorio, rescatando lo positivo. “Con el profe Osorio se aprendió cada día algo nuevo, se trabajó en la toma de decisiones, los entrenamientos son muy exigentes, para llenar las zonas que quiere atacar y vimos muchas cosas diferentes en esos detalles“.

En cuanto a lo que fue el pasado partido con Millonarios, donde fue elegido como la figura del partido. “Este ultimo partido ante Millonarios sabíamos la urgencia que teníamos y se dieron las cosas. El equipo se cayó mentalmente en los últimos minutos y eso es parte de lo que hemos vivido en los últimos meses“.