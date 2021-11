Carlos Antonio Vélez y su defensa a Juan Carlos Osorio

El periodista habló sobre lo que fue la clasificación del América de Cali a las finales de la Liga BetPlay y aprovechó para defender el proceso de Osorio.

Luego de que América de Cali se terminara clasificando a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, se han generado todo tipo de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Carlos Antonio Vélez no fue ajeno a la situación y aunque sospechó por lo ocurrido en el juego entre Envigado y Atlético Huila, respaldó a Juan Carlos Osorio.

En su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, el comunicador comentó sobre posibles incentivos para los jugadores del Huila, aunque liberó de sospechas a ‘La Mechita’. “Se puede suponer que los muchachos del Huila tenían una inyección de una buena dosis de gasolina. Digamos que América ayudó en ese ‘tanqueo’, pero es que tenían a Bucaramanga y a Jaguares por delante… suponer que no hubo un incentivo para el Huila es ser muy ingenuo“.

Sobre Osorio, dijo. “Así me haga repetitivo, me alegra mucho por América y por Osorio, porque Osorio es susceptible de todas las críticas, la campaña no ha sido buena. A ese señor se le descalificó de una manera injusta y ahí está con las mismas opciones al igual que todos los demás“.

Lanzó fuertes críticas a sus colegas en otros medios de comunicación. “Aquí cualquier pelagato o cualquier pelafustán sale y te descalifica. Una cosa es criticar porque se juega bien o se juega mal, y otra cosa es decir, viejo bruto, bestia, no sabe jugar, animal…quién lo dice, alguien que sabe mas que él, no…lo dice cualquiera, estamos llenos de paracaidistas en los medios de comunicación, estamos llenos de gente opinadora que dice cualquier cosa a aquellos que tiene el mérito de prepararse…el señor Osorio si se preparó“.