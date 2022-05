Camilo Ayala y la razón por la que no celebró su gol ante América

El volante del Deportivo Pasto marcó uno de los mejores goles de su carrera ante América, pero decidió no festejar y explicó sus razones.

El último partido del América de Cali comenzó de manera terrible para ellos, puesto que apenas había pasado un minuto cuando ya estaban en desventaja. Descuidaron la mitad del campo y un jugador que muy poco remata al arco como lo es Camilo Ayala apareció de frente al arco para sacar un zapatazo desde afuera del área que entró de ‘picabarra’ al arco de Diego Novoa.

El jugador no se creyó el golazo que marcó nada más al empezar el partido y su primera reacción fue ofrecer disculpas a la gente de América que había bajado hasta el Departamental Libertad de Pasto. Con las manos en alto se excusó, al igual que lo haría Duvier Riascos en el tercer gol, otro que también tiene pasado en el cuadro escarlata.

Ayala, quien fue uno de los capitanes en el ascenso de América en 2016, habló con Antena 2 Cali y explicó sus razones para no festejar. “Yo soy muy respetuoso, así haya gente que no les gusta, pero en el momento sentí eso, el cariño y el respeto que me mueve hacia el equipo americano el no celebrar el gol“.

Sobre lo que pensaría la hinchada del Pasto, al ser locales, dijo. “La gente del Pasto sabe del cariño que yo le tengo al América y el cariño que le tengo al Pasto lo demuestro dentro de la cancha, entonces con ellos no hay problema. Mi expresión fue porqué lo sentí así en el corazón“.