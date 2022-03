Brayan Vera sobre su regreso al FPC: “Mi papá es hincha de América”

El jugador que será el nuevo jugador del América de Cali, habló sobre lo que fueron las negociaciones a lo largo de las últimas semanas.

Esta semana, se estará oficializando el último fichaje que logró hacer el América en este mercado de transferencias. Se trata del lateral izquierdo Brayan Vera, quien llegó procedente del Lecce de Italia a modo de préstamo. Previo a su arribo a Cali, el jugador habló con el programa ‘Los Dueños del Balón’, donde se refirió a esta nueva experiencia.

Sobre lo que fue la negociación. “La transferencia fue un poquito particular pues al principio no tuvimos la sintonía entre los directivos y mi persona, porque obviamente desde el principio a mí me dijeron América y yo dije que sí, tenía muchas ganas de ir, tomar ese reto, mostrarme y aportar en esa gran institución, pero hubo algunos inconvenientes y pasaron muchas cosas… al final, lo importante fue que se llegó al acuerdo y estoy muy contento“.

Habló de su familia. “Ellos estuvieron este mes conmigo sufriendo, porque para mí es una oportunidad grande y para ellos también, me van a tener más cerca y sobre todo por mi papá que es hincha del América, cuando le di la noticia, una locura para mi viejo, pero también me alegro, porque él también luchó mucho conmigo cuando estaba en Colombia y ahorita es una noticia muy linda para mi familia“.

Destacó que ha estado viendo al equipo. “He visto algunas repeticiones después de los partidos, porque estos días estaba entrenando y los partidos acá son muy tardes y no me podía quedar tan tarde para ver el partido, pero si he tratado de ver cómo juegan y cómo les va a los compañeros. Me gusta mucho atacar, centrar, patear fuera del área desde que tenga la posibilidad y al hincha escarlata decirle que estoy muy contento de llegar a esta institución y que sigan apoyando al rojo“.