Arley Dinas: “Si fuera Tulio, no le doy continuidad a Osorio”

Este fin de semana se pueden conocer a los finalistas de la Liga Betplay. Arley Dinas, invitado a Charla Técnica, se refirió al presente de América y Tolima.

Este domingo se juega una especie de final en Cali. Tendrá muchos condimentos para un plato fuerte dominguero. El América está obligado a ganar para darle vida al Grupo B y seguir con esperanzas, caso contrario el Deportes Tolima quedaría con el camino expedito para ir a la gran final.

“América es un equipo que ha sufrido mucho. Por como entró entre los ocho demostró que puede ilusionar a la hinchada ganándole al Deportes Tolima. Yo creo que el Profesor Osorio debe cambiar el planteamiento que viene manteniendo constantemente. Ya no hay margen para ponerse a inventar; América debe tirar toda la carne en el asador”.

El equipo Escarlata tiene las posibilidades intactas para llegar a la final y ser campeón, aunque su juego no lo respalda. “Yo creo que al América se le dieron los resultados contra Alianza y sobre todo en Bogotá. De corazón quisiera que fuera campeón mi mechita, soy americano, pero lo veo difícil. El equipo no está jugando bien, tiene chispazos, uno que está jugando muy bien es el Deportes Tolima, que ha demostrado durante toda la campaña que puede ser campeón”.

Por un momento el defensor se puso en la piel del hincha americano y en los zapatos de Tulio Gómez. “Si yo fuera Tulio, no le doy continuidad al profesor Osorio porque es un profesor que se muere con la suya y así es muy difícil. América es una institución grande, que tiene que estar siempre en lo más alto, y hoy juega cualquiera”.

El 12 de julio de 2004 marcó la vida del jugador de Caloto, Cauca. En ese entonces vestía los colores de la Selección Colombia en la Copa América de Perú. Sin embargo, durante una acción de juego, Dinas saltó a rechazar un balón con la cabeza. Cuando cayó sintió que algo se le había estirado en la rodilla.

Al volver a su club, el mandamás Gabriel Camargo le cerró la puerta al saber que no podía volver a jugar. “Gabriel Camargo es muy difícil (…) no le perdona a uno. Recuerdo al “muelas” León, que le pasó algo igual y lo borraron del fútbol. Acá en Colombia todos los presidentes son amigos. Si no quieres arreglar con la institución, los presidentes se ponen de acuerdo y te cierran las puertas en todos los equipos”.

Al consultarle en la actualidad de su condición física, él mismo relató que”hoy me encuentro peor, no puedo caminar, tengo principio de artrosis. Estoy en proceso de volverme a operar. Toqué puertas y no recibí ayuda. Jesurun me dio la espalda. La verdad del fútbol quedé decepcionado, me pagaron mal. Hoy no veo fútbol y dedico mi tiempo a mi empresa de faroles y ladrillo”.