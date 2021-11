América y la preocupación para el próximo mercado de fichajes

Hay una situación particular que tiene a todos preocupados en el club caleño y que traería consecuencias en el próximo mercado.

En América de Cali hay un asunto que está generando incertidumbre de cara a la próxima temporada y es con el tema del mercado de fichajes, pues el equipo se ve obligado a hacer todas sus incorporaciones en la primera ventana del 2022, ya que ha recibido una sanción por el caso de Rafael Carrascal que le impide fichar en el segundo semestre.

+ “Ya hay preguntas por jugadores”: presidente de América

Sin embargo, hay incertidumbre a la interna del club, pues el pasado 31 de octubre, Deportes Tolima elevó este caso hasta las instancias del TAS, exigiendo no solo un mayor ingreso económico por los derechos de este jugador, sino que también la sanción de no poder contratar, le caiga de manera inmediata y no dentro de 7 u 8 meses.

Por esta razón y a modo de prevención, en el club están buscando a todos los jugadores que tienen a préstamo en otros equipos para que, en caso de que el TAS decida algo diferente a la cámara de resolución de disputas de la FCF, tener nombres a disposición para incorporar el próximo año.

Marino Hinestroza ya está decidido que volverá luego de su paso por Palmeiras. Ahora entrarán a decidir con los jugadores que están en Once Caldas, Juan David Pérez y Nicolás Giraldo, en Cortuluá está Eber Castillo y otros juveniles que se encuentran en el fútbol internacional y diferentes clubes del fútbol colombiano.