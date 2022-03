América: Hugo Rodallega sigue señalando a Juan Carlos Osorio

El veterano delantero está con la ilusión de jugar en el América de Cali, pero sigue molesto con Juan Carlos Osorio por cerrarle las puertas.

Una de las decisiones que más se le cuestionó al técnico Juan Carlos Osorio en el América, fue el haberse impuesto a la llegada de un jugador como Hugo Rodallega, quien pasó 15 años en el fútbol europeo. El técnico aseguró que por la edad, no entraba en su proyecto, razones que también pesaron en la posibilidad de contar con Teófilo Gutiérrez y Dayro Moreno.

En diálogo con Blu Radio, Rodallega dejó ver sigue pensando en esa opción frustrada hace algunos meses. “Antes de venir a Brasil, estuve hablando muchos días con Tulio Gómez (máximo accionista del América) e inclusive estuvimos muy cerca de firmar, hasta que el técnico dijo que no iba a contar conmigo y que prefería a otros jugadores. Ahí se hizo difícil y no se dio”.

Comentó que respeta la decisión del cuerpo técnico. “Osorio dijo abiertamente que no porque yo estaba viejo y que él tenía un proyecto en el que contrataba otro tipo de jugadores. En un programa de televisión dijo que él respetaba mi carrera, así como yo también lo respeto a él mucho por la carrera que ha tenido“.

Ahora mismo, el vallecaucano de 36 años está en el fútbol de Brasil, buscando regresar a primera división con el Bahía, pero no es la primera vez que pudo venir al América, puesto que ya lleva varios años haciendo el papel del ‘pastorcito mentiroso’ diciendo que quiere llegar y al final no. Cuando por fin quería, en América le dijeron que no.