Alexandre Guimarães analiza su nómina y se plantea posibles bajas

La cabeza del cuerpo técnico de América de Cali ya está pensando en lo que será el próximo semestre, viendo la posible la salida de jugadores.

Esta semana, se confirmó que el América de Cali no estará compitiendo en las fases finales de la Liga BetPlay, luego de quedarse sin posibilidades matemáticas de clasificar en la fase del todos contra todos. Por esta razón, en la institución ya están pensando en lo que será el equipo del segundo semestre buscando consolidar el proyecto de Guimarães.

El gran problema como es bien sabido, es que en el cuadro escarlata no podrán inscribir jugadores a mitad de año, por lo que ahí está la mayor preocupación, ya que si se llega a ir algún jugador, no habrá manera de reemplazarlo. Lo que se conoce desde ya, es que Larry Angulo saldrá porqué tiene que regresar a Independiente Medellín.

En cuanto a ventas de jugadores importantes, desde las directivas manifestaron que no se realizará ninguna; nombres como Joel Graterol o Marlon Torres son declarados intransferibles. Sin embargo, sí se estarían planteando la salida de algunos jugadores que no son del agrado de Alexandre Guimarães y no tendrían oportunidades en el equipo. Así lo reportó el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez.

Por último, están averiguando ante la Dimayor sobre la posibilidad de contar con jugadores que están a préstamo en otros clubes, pero que pertenecen al América. Casos como los de Carlos Barreiro, Juan Diego Jaramillo, Juan David Pérez, entre otros, pero es difícil que se pueda, puesto que no estarían finalizando sus préstamos de manera normal, sino que rescindiendo con sus actuales clubes.