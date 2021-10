Al TAS: ¡Novedad en el caso entre Deportes Tolima, Rafael Carrascal y América de Cali!

Poco más de un mes después del fallo de la Federación Colombiana de Fútbol en el que se sancionó al América de Cali y a Rafael Carrascal, Deportes Tolima va por más.

Así lo confirmó Gabriel Camargo, el presidente y máximo accionista del cuadro tolimense en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio). Allí dejó muy claro que desde aquel 17 de septiembre hay insatisfacción en el club por la determinación que se tomó en aquel entonces. Así que no se quedaron quietos y han escalado el tema. Ya está en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo o Tribunal Arbitral del Deporte).

“¿Cómo íbamos a quedar satisfechos con un fallo en el que no estamos totalmente de acuerdo y no nos gusta?”, empezó diciendo Gabriel Camargo sobre el tema. Y agregó: “¿Cómo me van a dar 400 y pico de millones de pesos que es lo que vale el préstamo del jugador, por sus derechos deportivos? ¿Cómo me lo van a valorar en eso? Primera cosa en la que no estoy de acuerdo”.

Siguió: “La segunda es que al jugador lo sancionan pero le ponen 4 fechas en un mes. Eso se lo ponen a cualquier jugador que tiene un jugador medio delicado en el campeonato. En este caso le ponen una sanción ridícula, a mi manera de ver. Tampoco podemos estar de acuerdo con eso; y la tercera, el colmo de los colmos, es que lo que tiene por norma la FIFA y el TAS es que se sancionan por 2 temporadas. Entonces se suspende que el club no pueda inscribir jugadores y a él lo sancionan por un semestre. Le dicen que puede contratar en diciembre/enero, pero en junio sí. ¿Eso qué es? La sanción debería ir desde ahora”.

Por ende y frente a esos puntos que molestan a Deportes Tolima, hay una novedad. Gabriel Camargo la dio como primicia: “Nosotros ya demandamos ante el TAS y ya admitieron la demanda”. Así que seguramente en breve habrá novedades en el tema. América de Cali, con el que Rafael Carrascal ya fue bicampeón, espera la decisión.

¿Qué decidió la Federación Colombiana en este tema entre Tolima, América y Carrascal?

El fallo de la Cámara obliga a Rafael Carrascal y al América de Cali a pagar 460 millones de pesos a Deportes Tolima. Además, el jugador deberá pagar una sanción de un mes en el momento que regrese al fútbol colombiano. Y como consecuencia de la decisión, el cuadro escarlata no podrá inscribir nuevos jugadores en el segundo semestre de 2022.