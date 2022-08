Adrián Ramos y su poco recordado paso por Santa Fe

Previo a lo que será el duelo de rojos, recordamos el breve paso que tuvo el delantero de América por el cuadro bogotano hace muchos años.

Este martes, América de Cali estará visitando la capital del país para un compromiso ante Independiente Santa Fe correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay, donde ambos equipos llegan necesitados de puntos. El equipo americano apenas ha jugado dos partidos, en los cuales solo han marcado un gol, obra de Adrián Ramos.

+ “Me parece que Santa Fe está en una etapa muy parecida a la nuestra”

Es justamente en el delantero caucano en quien están puestas las esperanzas de los hinchas de América y de Alexandre Guimarães, pues desde hace un buen tiempo el equipo está falto de goles y el único que ha mantenido regularidad es el delantero de 36 años, que además de esto, tiene a Santa Fe como una de sus víctimas favoritas, con 4 goles, siendo el sexto equipo del FPC al que más le ha marcado.

Asimismo, si se llega a presentar un nuevo gol de Ramos a los cardenales, se estaría cumpliendo con la ley del ex, pues pocos saben que el club bogotano es el único diferente al América donde jugó en el fútbol colombiano. Fue una temporada cuando estaba dando sus primeros pasos a nivel profesional y que terminaría siendo muy productivo para su carrera.

Cuando tenía 20 años, fue llevado a Santa Fe por Ricardo Gareca, quien recientemente lo había tenido en América. El DT argentino renunció, por lo que Adriancho terminó quedando bajo el mando de Pedro Sarmiento, con el que jugó 30 partidos y marcó 5 goles, pero no terminó de la mejor manera, puesto que fue despedido por el cuerpo técnico a causa de la indisciplina.

Hace algún tiempo, Ramos recordó esa situación en un instagram live, contando esa anécdota que le quedó como enseñanza. “En Santa Fe teníamos un grupo muy unido, un día salimos a tomarnos una cerveza, era mi primera vez y me quedé dormido, llegué 20 minutos tarde, y Pedro Sarmiento se dio cuenta. Me pareció injusto que solo me cogieran a mí, pero me sirvió para volver a América”.