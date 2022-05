Adrián Ramos y su emoción por el homenaje en el Pascual Guerrero

El delantero de América de Cali recibió un homenaje por parte de la hinchada en el estadio sanfernandino y no ocultó su alegría al recibirlo.

Este domingo, América despidió el semestre en el estadio Pascual Guerrero donde superaron por un 1-0 a Unión Magdalena en el cierre del todos contra todos. Ese mismo día, aprovecharon para presentar un homenaje a un ídolo del fútbol del pacífico como lo es Adrián Ramos, quien hoy por hoy se mantiene como un ídolo de ‘La Mechita’.

En el costado noroccidental del estadio de San Fernando, se pintó un mural en honor al delantero de 36 años, quien comenzó su carrera como profesional en este escenario deportivo, fue al fútbol de Europa donde se mantuvo por 11 años, representó a la Selección Colombia en una Copa del Mundo, y regresó para ser campeón nuevamente, disfrutando sus últimos años como jugador.

Ante este bonito detalle, Ramos habló en rueda de prensa y se mostró muy emocionado por este homenaje. Le preguntaron que si el niño que comenzó su proceso formativo en las inferiores del club algún día se imaginó vivir situaciones como esta, de verse reflejado en el estadio más importante del Valle del Cauca, a lo que respondió.

“No la verdad no, ese niño siempre quiso jugar en América y ser campeón y hoy en día me sorprende todo el cariño que el hincha me refleja. Solamente son palabras de agradecimiento y bueno yo solamente espero poder hacer un buen trabajo para poder seguir dándoles alegrías que es la mejor forma de retribuir ese cariño que el hincha me da con un mensaje, con un abrazo cuando salgo a la calle, ojalá pueda estar muchos años más acá“.