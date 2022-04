Adrián Ramos: “la situación urge de victorias” y cómo conseguirlas

América de Cali perdió el clásico en el Atanasio. Sigue afuera de los 8 y tiene 5 juegos para buscar la clasificación. Adrián Ramos habló de cómo conseguirla.

Con la caída en Medellín el cuadro escarlata se quedó con 18 puntos afuera de los 8. Sigue en la pelea cuando le quedan 3 partidos en condición de local y 2 de visitante. Ahora con Alexandre Guimaraes como DT, el objetivo de llegar a la siguiente ronda depende de un rendimiento perfecto en esos juegos. ¿Cómo alcanzarlo? Fue pregunta para el capitán en rueda de prensa.

Las respuestas de Adrián Ramos tras la caída de América con Atlético Nacional

-“El grupo es consciente de que necesitamos sumar de a 3 para acercarnos al objetivo que tenemos principalmente. Sabemos que es difícil, como todo, pero confiamos en que podemos conseguirlo. El próximo objetivo es ganar el clásico, sumar y esperar avanzar en la tabla. No hay que pensar en otra cosa que empezar a sumar de a 3 e ir partido a partido. La situación urge de victorias. Vamos a trabajar en eso. Para conseguir ese objetivo hay que pensar en el siguiente partido. Las visitas que nos quedan son complicadas. Para conseguir el objetivo debemos ganar y solo pensar en el siguiente rival”.

-“Nacional se impuso en el primer tiempo. Hizo un buen partido. Lo que nosotros habíamos planteado no funcionó. Ahí ganaron el partido. En el segundo tiempo se igualaron más las cosas. Nosotros debíamos hacer un gol para meterle presión al juego y no se nos dio. El equipo compitió mejor en el complemento. Esto es fútbol. Toca pasar de página, pensar en lo que viene, rescatar lo bueno que se pudo hacer hoy y mejorar en las cosas que no se hicieron bien”.

-“Hoy influyó el juego de Nacional. En el primer tiempo fue muy agresivo, siempre buscó el arco contrario y nosotros no supimos contrarrestar esa situación de juego. Nos tardamos. Entramos en confusiones, las mismas ganas de querer hacer las cosas bien nos llevaron a tomar decisiones erróneas y obviamente, esto es fútbol, tenemos que ser fuertes mentalmente. El deseo y las ganas de clasificar se tiene que imponer a estas situaciones. Ahora tenemos que trabajar en eso porque pueden pasar en el siguiente partido. Debemos tener una mejor respuesta para poder acercarnos a los objetivos que queremos”.