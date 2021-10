“A pesar de las insinuaciones, Osorio no renuncia”

Las informaciones que se conocieron sobre la continuidad del técnico del América de Cali indican que no se habría tomado ninguno decisión hasta el momento.

Luego del último partido del América de Cali, donde el equipo cayó derrotado de local ante Atlético Nacional, el ambiente alrededor del técnico Juan Carlos Osorio se puso mucho más tenso y un sector importante de la hinchada y prensa esperar que deje voluntariamente su puesto. Sin embargo, las cosas estarían complicadas para su salida.

Lo que se pudo conocer, de acuerdo a la información del periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, quien es muy cercano al cuadro vallecaucano, es que desde las directivas le han insinuado que la mejor opción es que presente su renuncia, pero el estratega risaraldense no está convencido de dar un paso al costado y lo que se informa es que no se quiere ir.

A esta hora; Juan Carlos Osorio a pesar de insinuaciones no renuncia al @AmericadeCali. pic.twitter.com/wu3wsGahOI — Carlos Arturo Arango (@PetisoArangoOF) October 25, 2021

Por otro lado, se habla de que Tulio Gómez quiere ver los resultados del proceso y no tomar decisiones en tan solo 3 meses de trabajo, por lo que se estarían planteando hacer una mejor confección de la nómina para el 2022, considerando que el plantel que hay actualmente no es el más completo ni competitivo.

En caso de que no llegue a un acuerdo, la cláusula de salida de Osorio es de 1.000 millones de pesos, por lo que esto no está en consideración. Aunque en su momento, el estratega manifestó que el dinero no es lo que lo mueve en esta etapa de su carrera y que en caso de que tenga que salir no cobrará la indemnización respectiva.