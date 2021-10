El sentido mensaje de América de Cali tras las agresiones a un hincha de Nacional

Luego del partido en el que Atlético Nacional venció al América de Cali en el Pascual Guerrero, se presentó una lamentable situación con los hinchas.

Mientras se jugaba el clásico este domingo, comenzaron a rondar imágenes de hinchas de Atlético Nacional que habían ingresado ‘camuflados’ al Pascual Guerrero, por lo que al finalizar el compromiso, los barristas del cuadro local comenzaron a buscarlos a la salida del escenario deportivo y en video quedó registrado la forma en la que agredieron a uno de ellos.

+ La invasión de hinchas de América de Cali desde diferentes ángulos

Un hombre que tenía tatuajes alusivos al cuadro antioqueño fue brutalmente golpeado y según lo reportado, la intervención de la policía evitó que pasara a mayores. Fue enviado a un centro asistencial, pero las imágenes de la agresión se viralizaron rápidamente dejando en evidencia lo sucedido.

Así no es, no pueden manchar el fútbol así 💔😔 pic.twitter.com/Zu8eRC195Z — Johanna. (@JohannaParraT) October 25, 2021

Este lunes, a través de las redes sociales del América de Cali, el club emitió un emotivo mensaje sobre esta situación. “En estos momentos, deberíamos estar planeando el contenido de la semana, pero no estamos listos. Los resultados no se han dado, los balones no han entrado, los postes no han ayudado, el juego no ha sido el esperado y la violencia hoy nos ha robado la posibilidad de estar juntos mañana”.

“Nos avergüenza que las sonrisas de las familias se conviertan en miedo y que este sentimiento los aleje del fútbol y quizá nunca regresen a las graderías“, escribieron.